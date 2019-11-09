Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин выступит на конференции Artificial Intelligence Journey в Москве. Мероприятие посвящено развитию искусственного интеллекта (ИИ) и применению его в различных сферах жизни.

Конференция будет проходить 8-9 ноября. На ней, в частности, обсудят реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую ранее утвердил Путин.

Президент уделяет немалое внимания вопросам ИИ. Так, ранее Путин отмечал, что развитие этой сферы кардинально изменит подход к проблемам настоящего и будущего. ИИ, по его словам, также будет тесно связан с обороноспособностью стран. Задачей России глава государство считает лидерство в области новых технологий уже через пять лет.

Конференция Artificial Intelligence Journey соберет ведущих международных и российских спикеров и представителей компаний, удерживающих лидерские позиции по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах. Ожидается, что в ней примут участие более пять тысяч человек, включая около 300 спикеров и экспертов.