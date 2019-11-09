Сиреневый туман окутал Тулу: видео

Плотное сиреневое облако окутало микрорайон Косая Гора под Тулой. В Сети появились кадры, на которых показана таинственная аномалия.

На ролике, опубликованном в Instagram, видно, как проезжая часть буквально «вырывается» из сиреневого тумана. Кадрами уже заинтересовалась природоохранная прокуратура Тульской области. Известно, что ролик снят в районе Косогорского металлургического завода. Облако имеет характерный запах метана.

По словам старшего помощника регионального прокурора Ирины Бацейкиной, на металлургический завод выехали сотрудники природоохранной прокуратуры. Специалисты взяли пробы. Ожидается, что будет проведен забор новых проб.

Бацейкина в комментарии «Интерфаксу» добавила, что пыль, вероятнее всего, образовалась при выгрузке окатышей, содержащих железо. Официального комментария со стороны предприятия пока нет.