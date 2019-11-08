Юбилей маршала: Дмитрию Язову исполнилось 95 лет

Последний из маршалов Советского Союза Дмитрий Язов отмечает 8 ноября юбилей. Сегодня ему исполнилось 95 лет.

Не так давно многие считали, что он на год старше - Язов прибавил себе год по документам, чтобы в 1941 году попасть на фронт. На войну будущий военачальник ушел еще совсем мальчишкой - в 17 лет.

Язов был одним из защитников Ленинграда и освободителей Прибалтики, а позже был дважды ранен в бою. Оставшись в армии после войны, дослужился до маршала.

Долг перед Родиной Язов продолжает исполнять, даже находясь на пенсии. В настоящий момент он входит в число генеральных инспекторов Министерства обороны России.