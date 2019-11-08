Дональда Трампа оштрафовали на 2 млн долларов

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить нескольким некоммерческим организациям компенсацию в размере двух миллионов долларов за то, что он использовал благотворительный фонд Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов. Об этом у себя в Twitter сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

По информации CNN, иск был подан еще летом 2018 года. Генпрокуратура утверждала, что американский лидер и трое его детей - Дональд, Иванка и Эрик - нарушили законы о финансировании избирательных кампаний. В иске говорилось, что собранные с помощью освобожденного от налогов Trump Foundation почти три миллиона долларов в дальнейшем были использованы сыном Трампа в президентской компании его отца в 2016 году. А часть денег, как считают в прокуратуре, глава Белого дома и вовсе использовал в личных целях.

В декабре прошлого года Трамп, чтобы урегулировать судебное разбирательство, согласился закрыть Trump Foundation, а также обещал соблюдать наложенные на него ограничения.

В пятницу, 8 ноября, президент США написал у себя в Twitter, что генпрокурор намеренно искажает суть судебного соглашения в политических целях.

«Я являюсь, пожалуй, единственным человеком в истории, который может перечислить такие большие деньги на благотворительность (19 миллионов долларов) и подвергнуться нападкам со стороны политических интриганов в штате Нью-Йорк», - добавил Трамп.

Штраф, который выплатит Трамп, поровну распределят между восемью некоммерческими организациями, среди которых есть фонды, занимающиеся раздачей бесплатной еды и помощью беженцам.