Прибыльное хобби: заработки стримеров в России близятся к 1 млрд рублей в год

Видеотрансляции своих игр в настоящее время монетизируют 62,8% геймеров, отмечают эксперты отрасли.

В основном они получают доходы через специализированные сервисы для пожертвований. Суммы варьируются от 50 рублей до бесконечности. Зафиксированы случаи, когда ведущим прямых трансляций переводили несколько десятков тысяч рублей.

Большую часть доходов от «подсмотров» получают геймеры, показывающие, как они играют в видеоигры. Для многих из них хобби стало уже настоящей профессией.

Также зрителей интересует жизнь домашних животных, например, огромное число лайков получают видео с хомяками, кошками и пумами.

Пользуются популярностью видеоуроки фитнеса, макияжа и парикмахерского искусства, а также переодевания моделей.