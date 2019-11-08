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ВСУ обстреляли район Петровского, где должно произойти разведение сил

Егор Левин
Екатерина Габель
08:46 08.11.2019
Украинская сторона продолжает препятствовать мирному разрешению соглашения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Rekun, Globallookpress

Украинские военные обстреляли район села Петровское в Донбассе, который является территорией проведения второго этапа разведения войск и вооружений конфликтующих сторон. По данным Народной милиции ДНР, ВСУ совершили два выстрела из гранатомета, а также применили стрелковое оружие. Нарушения зафиксировали наблюдатели миссии ОБСЕ.

Украинская сторона продолжает в одностороннем порядке выбирать даты разведения сил. В Донбассе не согласны с такой точкой зрения: глава республики Денис Пушилин заявил, что Украина, дважды сорвав начало процесса, помимо этого, с таким же завидным постоянством не идет на диалог. Поэтому в ДНР настаивают на дате 9 ноября, как было обозначено изначально. Украинская сторона также без объяснения причин отказалась от проведения видеоконференции всех участников контактной группы.

В Петровском стало неспокойно еще ночью. Центр по контролю и координации сообщил, что село обстреляли. Причем семя днями ранее Украина сама настаивала на том, что необходимо соблюсти семь дней тишины для начала отвода. Однако после этого военнослужащие дважды никак не отвечали на белые ракеты, выпущенные ополчением в знак начала мира. Эти события также зафиксировали наблюдатели из ОБСЕ.

В ДНР заявили, что готовы к началу процесса отведения войск и средств 9 ноября, как и озвучивалось ранее на официальном уровне. Миссия ОБСЕ также продолжает держать все под контролем.

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