Упавший самолет разрушил жилой дом в Калифорнии: видео

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в округе Сан-Бернардино на юге Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

По информации местных властей, в результате инцидента погиб пилот - он был единственным на борту самолета. Мужчина и его сын, находившиеся в момент аварии дома, успели выбежать.

Как видно на кадрах, часть дома, на которую упал самолет, обрушилась и полностью выгорела.

Что привело к крушению, пока не известно. Согласно полетным данным, самолет находился в воздухе всего 19 минут. Кроме того, как утверждает производитель, летательный аппарат оборудован системой аварийной посадки - в результате непредвиденных обстоятельств он может удачно приземлиться с помощью парашюта.