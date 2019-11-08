В Крым - на поезде: стартовали продажи железнодорожных билетов на полуостров

В России стартовала продажа железнодорожных билетов в Крым. Приобрести их можно на вокзалах и в Интернете.

Первый поезд отправится в Крым 23 декабря из Санкт-Петербурга. Ежедневно из него будут следовать на полуостров пять составов с купе и плацкартными вагонами. Дорога при этом займет до 43 часов.

В свою очередь, путь из Москвы будет на десять часов меньше. Из столицы в Симферополь планируется запустить четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ.

За прибытием поездов в Крым по новому мосту можно наблюдать практически из любой точки города. С керченской набережной открывается лучший вид на мыс Ак-Бурун.

Фирменные поезда будут называться «Таврия». Компания-перевозчик уверяет, что пассажиры получат высокий уровень сервиса и комфорта.