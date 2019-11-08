Три боевых корабля ВМС Южной Кореи прибыли с деловым заходом во Владивосток

Отряд боевых кораблей ВМС Республики Корея - минный заградитель «Нампхо» и танкодесантные корабли «Ильчульбон» и «Чхончжабон» - прибыл с деловым заходом во Владивосток. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

На борту трех кораблей из Южной Кореи находятся свыше 1100 корейских военнослужащих, среди которые есть курсанты академий Сухопутных войск, а также национальных ВМС и ВВС.

На причале во Владивостоке был торжественно поднят флаг Южной Кореи, а военный оркестр штаба флота исполнил гимны двух государств. По традиции гостям преподнесли хлеб-соль и цветы.

Этот визит стал четырнадцатым по счету заходом кораблей ВМС Южной Кореи во Владивосток. Планируется, что он продлится до 11 ноября.