Женщина и четверо детей отравились угарным газом под Саратовом

Тела пяти человек были обнаружены в частном доме в селе Узморье Саратовской области. По информации Центра медицины катастроф (ЦМК), они погибли в результате отравления угарным газом.

«В селе Узморье в 06:00 в частном доме угарным газом отравились 36-летняя женщина и четверо детей: 15, 14, девяти и двух лет. Все они погибли», - уточнили саратовской газете «Взгляд-Инфо» в ЦМК.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Предварительная версия произошедшего - неисправность тепловой техники.