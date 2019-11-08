Сотни жителей Ирана пострадали от мощного землетрясения
Одним толчком все не обошлось, и через некоторое время после начала страну сотрясли несколько не менее мощных афтершоков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: HamdiAlkhshali, Twitter
На северо-западе Ирана произошло мощное землетрясение. Его магнитуда была равна 5,9 балла.
Очаг залег на глубине десяти километров в густонаселенной провинции Восточный Азербайджан. Сразу же после первых толчков были зафиксированы афтершоки магнитудой около пяти баллов.
На настоящий момент известно о пятерых погибших и более чем 120 пострадавших. По прогнозам сейсмологов, землетрясение может привести к тяжелым последствиям. На поиски пострадавших и погибших направлены дополнительные спасательные группы.