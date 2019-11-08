Сотни жителей Ирана пострадали от мощного землетрясения

На северо-западе Ирана произошло мощное землетрясение. Его магнитуда была равна 5,9 балла.

Очаг залег на глубине десяти километров в густонаселенной провинции Восточный Азербайджан. Сразу же после первых толчков были зафиксированы афтершоки магнитудой около пяти баллов.

На настоящий момент известно о пятерых погибших и более чем 120 пострадавших. По прогнозам сейсмологов, землетрясение может привести к тяжелым последствиям. На поиски пострадавших и погибших направлены дополнительные спасательные группы.