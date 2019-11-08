Землю с Пискаревского кладбища передали для закладки памятника в Иерусалиме

Гильзу с землей с Пискаревского мемориального кладбища отправили в Израиль. Ее установят в основание монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Церемония передачи капсулы прошла у Вечного огня. Под аккомпанемент военного оркестра гильзу пронес ветеран Великой Отечественной войны Василий Васецкий.

Закладка первого камня монумента и капсулы с ленинградской землей пройдет во вторник, 12 ноября, в Иерусалиме. Сам мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста и блокады Ленинграда, откроют в январе 2020 года.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны. Там покоятся полмиллиона жертв блокады и павших бойцов.