Землю с Пискаревского кладбища передали для закладки памятника в Иерусалиме
Мемориал, посвященный жертвам блокады Ленинграда, откроют в январе 2020 года
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Гильзу с землей с Пискаревского мемориального кладбища отправили в Израиль. Ее установят в основание монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Церемония передачи капсулы прошла у Вечного огня. Под аккомпанемент военного оркестра гильзу пронес ветеран Великой Отечественной войны Василий Васецкий.
Закладка первого камня монумента и капсулы с ленинградской землей пройдет во вторник, 12 ноября, в Иерусалиме. Сам мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста и блокады Ленинграда, откроют в январе 2020 года.
Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны. Там покоятся полмиллиона жертв блокады и павших бойцов.