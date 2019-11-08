В бухте Успения в Японском море выпустили предпоследнюю группу белух

В бухте Успения в Японском море выпускают на волю предпоследнюю группу ранее незаконно отловленных белух. Последнюю выпустят завтра, 9 ноября.

Изначально планировалось освободить их 5 ноября, но по причине сильного ветра и похолодания было решено отложить мероприятие. Как только наступили благоприятные погодные условия, специалисты совершили выпуск, предварительно снабдив белух спутниковыми метками, чтобы следить за их перемещением.

Напомним, они содержались в ужасных условиях перед незаконной продажей в Китай. Против участников сделки было возбуждено уголовное дело, а президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу и Минприроды сообща решить, что делать. В итоге и было принято решение о необходимости выпустить белух на волю.