В Бундестаге не смогли принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

В Бундестаге не приняли законопроект о регулировании применения поправок к газовой директиве ЕС в Германии. Вместо необходимых для одобрения 355 голосов парламентариев было отдано 133 голоса.

Председательствующий объявил о созыве нового заседания, которое состоится в пятницу, 8 ноября, в 9 часов утра. При этом, на настоящий момент повестка следующего заседания не включает в себя нерешенный вопрос, хотя в таких случаях рассмотрение переносится именно так.

Предполагается, что законопроект сделает возможным исключения из требований третьего энергопакета для трубопроводов стран, не являющихся членами ЕС, в случаях, если первая точка трубы находится в Германии, если трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, если присутствуют объективные основания для исключения и если оно не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергосбережения ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Российского международного проекта «Северный поток - 2» новые меры коснутся лишь в финальной его части протяженностью 12 миль – необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа по нему были разные компании.