Президент Казахстана рассказал о впечатлениях от Омска
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приехав в Омск на форум межрегионального сотрудничества, признался, что ему очень понравился город.
«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — цитирует Токаева сайт Кремля.
Перед пленарным заседанием форума президент Казахстана поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство. Токаев подчеркнул, что в городе была очень большая и значительная подготовка.
Кроме того, президент Казахстана сообщил, что успел посмотреть некоторые омские телеканалы и «окунуться в местную жизнь».
«Я очень рад быть в этом городе», — добавил Токаев.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в четверг, 7 ноября, приняли участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие является площадкой для обсуждения направлений взаимодействия между регионами двух стран.