Президент Казахстана рассказал о впечатлениях от Омска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приехав в Омск на форум межрегионального сотрудничества, признался, что ему очень понравился город.

«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — цитирует Токаева сайт Кремля.

Перед пленарным заседанием форума президент Казахстана поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство. Токаев подчеркнул, что в городе была очень большая и значительная подготовка.

Кроме того, президент Казахстана сообщил, что успел посмотреть некоторые омские телеканалы и «окунуться в местную жизнь».

«Я очень рад быть в этом городе», — добавил Токаев.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в четверг, 7 ноября, приняли участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие является площадкой для обсуждения направлений взаимодействия между регионами двух стран.