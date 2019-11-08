Шах, мат и в дамки: в поездах дальнего следования появятся бесплатные настольные игры

С 1 января 2020 года в России вступает в силу новый ГОСТ по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. Согласно ему, одним из любопытных нововведений станет бесплатное предоставление пассажирам настольных игр.

В тексте документа, который цитирует RT, говорится о том, что это сделано для организации досуга россиян на протяжении пути. В качестве примера игр указываются шашки, шахматы и домино. Доступна услуга будет путешественникам из эконом-класса, бизнес-класса и класса люкс. О привычных наименованиях «плацкарт», «купе» и «СВ» информации нет.

Помимо прочего, в соответствии с новым ГОСТом, в составе поезда со следующего года должны появиться места для инвалидов и электронные замки; в вагонах высокого класса рекомендуется установить доступ к Интернету.

Ранее в РЖД рассказали о работе проводников, о ее плюсах и минусах. В частности, о том, обязан ли пассажир самостоятельно убирать постельное белье по достижении конечной точки пути, либо это обязаны делать проводники.