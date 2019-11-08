Названа самая популярная еда для перелетов

Опрос, проведенный среди 55 тысяч российских путешественников показал, что на борт самолета еду берут 52% респондентов, остальным хватает воды.

Популярными продуктами для перекуса в самолете среди россиян являются мандарины, орехи, сухофрукты, печенье, сырники, пирожки, круассаны, бутерброды и конфеты. Детей, как правило, кормят пюре и молочными кашами – их разрешено брать на борт.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса по продаже авиабилетов, необходимость брать еду с собой российские туристы объяснили тем, что очень часто авиакомпании не предлагают бесплатное питание – если это лоукостер или короткий перелет.

А некоторые из опрошенных признались, что, взяв с собой еду, пытаются сэкономить и в самом отпуске.