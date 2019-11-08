Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс

Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он отметил, что из-за действий властей, в частности, руководства госкомпании «Нафтогаз» терпение России «лопается» и пострадает от этого украинский народ.

«Без транзита российского газа в Европу в Украине будет самый настоящий коллапс. Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии», - написал он на своей странице в Facebook.

Журавко считает, что в будущем проблемы будут нарастать «как снежный ком». Так, он прогнозирует рост цен на все виды энергоносителей, перегрузку электросетей, уменьшение давления газа в домах людей и отсутствие отопления зимой.

По словам экс-депутата, перебои с теплом в некоторых украинских городах уже начались – например, в Херсоне отопление «и не думали включать», а чиновников уже предупредили о возможных проблемах, если Россия «перекроет вентиль».

Ранее на Украине заявляли о готовности к прекращению транзита газа из РФ. Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель сказал, что в газохранилищах находится рекордное количество газа.