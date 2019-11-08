Названы пять факторов, увеличивающих риск смерти

Специалисты Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова пришли к выводу, что риск смерти человека может вырасти из-за пяти факторов: плохого питания, повышенного кровяного давления, а также из-за курения, высокого уровня сахара в крови и загрязнения воздуха. Организация является подразделением Росгидромета.

По мнению экспертов, загрязнение воздуха может снизить среднюю продолжительность жизни и производительность труда. Также не исключено, что это явление негативно отражается на демографии.

Согласно ежегоднику «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», который подготовила обсерватория, в 89% городов РФ за прошедший год было зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха.

Вместе с тем, авторы материала уточняют, что в целом качество воздуха в российских городах постепенно улучшается. Например, в период с 2014 по 2018 годы было зафиксировано уменьшение средних значений концентраций основных загрязняющих веществ, сообщает РИА Новости.

Ранее профессор философии и ученый из Университета Колорадо в США Майкл Тули заявил, что жизнь после смерти невозможна. По его мнению, люди по-прежнему боятся смерти, и вера в продолжение жизни на небесах или в ином измерении успокаивает их.