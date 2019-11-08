В Хабаровске самолет загорелся на взлетной полосе

Лайнер Embraer 190 загорелся при подготовке к взлету в аэропорту Хабаровска. С борта воздушного судна эвакуировали 18 пассажиров и пять членов экипажа.

Самолет должен был вылететь в Магадан, однако около 7.45 (00.45 мск) при подготовке к взлету и запуске двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар удалось потушить собственными силами аэропорта.

Никто из находившихся на борту людей не пострадал, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. К месту назначения их отправили другим рейсом.

По факту произошедшего проверку начало Дальневосточное следственное управление на транспорте. Правоохранители проверяют наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).