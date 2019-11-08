В Кишиневе осквернили памятник Герою СССР Георгию Черниенко

В Кишиневе вандалы сломали памятник Герою Советского Союза и уроженцу Молдавии майору Георгию Черниенко. Неизвестные разбили именную плиту из красного гранита, установленную на его могиле в мемориальном комплексе «Вечность».

По словам руководителя Русского историко-патриотического общества Алексея Петровича, это уже второй подобный случай за последние полгода – после того, как министерство внутренних дел страны ликвидировало пост охраны на кладбище.

«К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть», - написал он в посте на своей странице в Facebook.

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В августе в Молдавии прошли торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения от фашизма. Во время визита в республику министр обороны РФ Сергей Шойгу передал президенту Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением, отметив, что некоторые люди начали забывать исторические факты.