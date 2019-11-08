Индиец на спор попытался съесть 50 яиц и умер

Житель Индии Субхаш Ядав поспорил с другом, что съест 50 яиц. В случае победы мужчины мог бы выиграть две тысячи рупий, или почти 1,8 тысяч рублей. Однако соревнование оказалось фатальным.

Ядав сумел съесть лишь 41 яйцо, после чего потерял сознание. Мужчину госпитализировали.

Несмотря на усилия врачей, 42-летний индиец умер через несколько часов. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием, сообщает Fox News.