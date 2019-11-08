Умер козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который прославился дружбой с тигром Амуром, умер. Животного не стало еще 5 ноября, но сообщили об этом лишь сейчас.

Опекун козла Тимура Эльвира Головина опубликовала на сайте парка обращение, в котором сообщила, что животное содержалось в отличных условиях, а за его здоровьем следил личный врач и специалисты из сафари-парка.

«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», - говорится в сообщении.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура стало известно в 2015 году. Козла в вольер к тигру привезли как добычу, но Амур не стал его есть, потому что Тимур дал отпор хищнику. Козел занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Днем животные вместе гуляли. Тимур и Амур стали любимцами Сети, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.