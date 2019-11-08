Бедность, безработица и ранняя смерть: опубликовано исследование о перспективах «миллениалов»

Так называемому поколению «миллениалов» - людям, родившимся в 1981-1996-х годах, предрекли печальные перспективы. Исследование опубликовала Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), которая занимается страхованием жизни половины населения США,

Согласно публикации, это поколение теряет здоровье быстрее по сравнению с предыдущим так называемым «поколением Х» - людьми, родившимися в период с 1961 по 1981 годы.

Смертность среди «миллениалов» на 40% выше предшествующей категории, убеждены эксперты. Главными проблемами этого поколения является гипертония, высокий уровень холестерина, а также тяжелая депрессия, высокий процент самоубийств и смерти от передозировок. При этом, специалисты выделяют «миллениалов» как самое образованное поколение, которое когда-либо видел мир. Но именно проблемы со здоровьем могут помешать им добиться успеха.

Например, лечение «миллениалов» уже в ближайшее время может вырасти в цене сразу не 33% по сравнению с представителями «поколения Х» в сопоставимом возрасте. Именно из-за болезненности родившиеся с 1981 по 1996 годы люди не смогут работать с должной эффективностью, а ведь именно им предстоит составить костяк экономики и управленческой сферы. По этой же причине многим из представителей «миллениалов» грозит безработица, говорится на сайте BCBS.

Пока неясно, как следует бороться с данной проблемой. Специалисты призвали Вашингтон относиться к этому вопросу более внимательно и делать досрочные финансовые прогнозы, закладывая в них особенности здоровья «миллениалов».