Киев пообещал найти способы блокировки «Северного потока - 2»

Решение Германии сделать исключение в своем законодательстве ради строительства газопровода «Северный поток – 2» Украина собирается обжаловать в суде Евросоюза. Такое заявление сделал торговый представитель государства Тарас Качка.

Немецкие власти разработали закон, который призван защитить российский газопровод от правил обновленной газовой директивы Евросоюза, согласно по которой любые компании не могут являться одновременно операторами и поставщиками газа. По словам Качки, такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому будет обжаловано.

«Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», - сказал он на конференции «Торговые войны: искусство защиты» в Киеве.

Он также напомнил, что решение Германии увеличить долю транспортировки российского газа в газопроводе Opal впоследствии отменили в судебном порядке, уточняет «Европейская правда».

Ранее Украина предложила Эстонии вступить в борьбу с «Северным потоком – 2». Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что для противодействия строительству российского газопровода странам ЕС и НАТО нужно скоординировать свои действия.