В Пентагоне объяснили, почему РФ превосходит США в гиперзвуковом оружии

Вашингтон значительно отстает от Москвы по развитию технологий в сфере создания гиперзвукового оружия. В связи с этим возникла так называемая «асимметрия в боевых возможностях», признался официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Вашингтон в течение нескольких десятилетий был лидером в исследовании сверхзвуковых систем, страна якобы не стремилась применять сверхзвуковые технологии в оружии.

Карвер убежден, что развертывание гиперзвукового оружия - наивысший технический и исследовательский приоритет США.

«Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий», - сообщил он в интервью изданию Newsweek.

Несмотря на то, что Россия является единственной в мире страной, которая официально сообщила о расположении гиперзвуковым оружием, это не является поводом «кому-то угрожать». Ранее об этом заявлял президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркивал, что задача нового российского вооружения заключается в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз. РФ будет и дальше наращивать оборонный потенциал, но, по словам Путина, Москва готова сделать все зависящее, чтобы «подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом российских новейших систем вооружения».