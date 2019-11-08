Более трех тысяч билетов на поезда в Крым продали в день старта продаж

В первый день продажи билетов на поезда, следующие по Крымскому мосту, пассажиры купили 3,4 тысячи. Из них лишь 740 приходится на отправление из Москвы и Санкт-Петербурга.

Продажи стартовали 8 ноября в 8.00 по мск. За первые пять часов было приобретено более полутора тысяч билетов, первый из них купили уже в 8.01.

«По состоянию на 17.00 мск, в Крыму продано 740 билетов на поезда, которые будут следовать в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь и в обратном направлении, а в целом по стране раскуплено 3400 билетов», - сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Билеты поступают в продажу за 60 суток до поездки. Выбрать и оплатить их можно в железнодорожных кассах, а также на сайте перевозчика. Ранее сообщалось, что перевозки на маршрутах будут осуществлять именные составы дальнего следования «Таврия». Путь из Москвы до Симферополя займет 33 часа, из Санкт-Петербурга до Севастополя – 43,5 часа.