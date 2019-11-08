«На чем я ездить буду?»: конфликт водителя и агрессивного козла попал на видео
Козел долгое время присматривается к автомобилю, после чего запрыгивает на него и буквально «проверяет на прочность», чем злит владельца машины.
© Видео: aslan4474, Instagram © Фото: aslan4474, instagram
Неугомонный козел едва не оставил одного из водителей на горной дороге в Карачаево-Черкесской республике без автомобиля. Мужчина снял свою встречу с травоядным на видео.
Козел долгое время присматривается к автомобилю, после чего запрыгивает на него и буквально «проверяет на прочность».
«Иди домой! На чем я буду ездить?», - задался вопросом горе-водитель.
В беседу с водителем животное так и не вступило, несмотря на усилия автора ролика призвать козла объяснить свое поведение.
Спустя какое-то время мужчина решился подойти ближе к своему автомобилю, сел в машину и уехал. При этом, козел еще какое-то время недоуменно заглядывал в салон, наблюдая, как забирают его «игрушку». Кадры были опубликованы в Instagram.