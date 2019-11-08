Урсула фон дер Ляйен призвала Европу выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейским странам необходимо выучить язык силы. По ее словам, следует проявлять больше инициативы и лучше представлять свои интересы в разных сферах.
«Европа должна выучить язык силы», - заявила она в Берлине на мероприятии, организованном фондом Конрада Аденауэра.
Фон дер Ляйен отметила, что это означает «наращивание мускулов» в разных сферах, например, в политике безопасности, сообщает Handelsblatt. При этом, по ее мнению, использовать уже имеющуюся силу в европейских интересах также является разумным подходом.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что Европе следует наращивать оборонный потенциал, так как она находится «на краю пропасти». Он добавил, что в НАТО не наблюдается координации действий и альянс «впал в кому».