На Рублевском шоссе в Москве из автоцентра похитили мужчину

На Рублевском шоссе в Москве неизвестные связали и похитили мужчину. Инцидент произошел в автоцентре.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка полиции, сообщение о случившемся поступило в 17:15. На территории дилерского автоцентра двое неизвестных связали мужчину, после чего силой посадили в свой автомобиль и уехали.

В результате, в городе был введен план «Перехват». Разыскиваемый автомобиль был найден и остановлен правоохранителями. По данным ТАСС, были задержаны водитель и пассажир транспортного средства. На заднем сидении машины также обнаружили связанного мужчину.