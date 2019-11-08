На Рублевском шоссе в Москве из автоцентра похитили мужчину
Разыскиваемый автомобиль, в котором увезли мужчину, был найден и остановлен правоохранителями.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
На Рублевском шоссе в Москве неизвестные связали и похитили мужчину. Инцидент произошел в автоцентре.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка полиции, сообщение о случившемся поступило в 17:15. На территории дилерского автоцентра двое неизвестных связали мужчину, после чего силой посадили в свой автомобиль и уехали.
В результате, в городе был введен план «Перехват». Разыскиваемый автомобиль был найден и остановлен правоохранителями. По данным ТАСС, были задержаны водитель и пассажир транспортного средства. На заднем сидении машины также обнаружили связанного мужчину.