Суд ООН отклонил возражения РФ в разбирательствах с Украиной

Международный суд в Гааге отклонил возражения России по поводу иска Украины о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и расовой дискриминации.

После рассмотрения возражений, суд ООН признал, что разбирательство попадает под юрисдикцию института.

Весной 2017 года Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также в дискриминации на территории Крыма украинцев и крымских татар. Украина выступила с иском на слушаниях в Международном суде ООН и потребовала принятия временных мер «для защиты гражданского населения Украины».

В МИД РФ выразили надежду, что суд в Гааге отклонит украинский иск до его рассмотрения по существу, и рассчитывает, что международный суд внимательно рассмотрят аргументы об отсутствии у них юрисдикции для рассмотрения обвинений в адрес России.