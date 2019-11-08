Орбиту МКС подняли на 800 метров

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) увеличилась на 800 метров. Коррекцию провели при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12».

В 1.40 по мск двигатели включились и проработали 406 секунд, в результате чего скорость станции увеличилась на 0,46 м/с. Средняя высота орбиты после прекращения операции увеличилась на 800 метров. Теперь ее минимальная высота над поверхностью Земли составляет 416,2 км, максимальная – 430,3 км.

Операцию проводилась для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля «Союз МС-13» в феврале 2020 года, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».