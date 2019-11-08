Макрон пофантазировал на тему будущего России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у России есть три возможных сценария развития страны.

В качестве первого варианта французский лидер назвал становление РФ сверхдержавой с опорой на собственные силы. По мнению Макрона, данный сценарий воплотить в реальность «будет непросто».

Второй вариант, по словам президента Франции, заключается в так называемой «евразийской модели». Однако, объяснил он, в данном регионе уже доминирует Китай, в связи с чем такой вариант маловероятен.

И в качестве завершающего, третьего, сценария Макрон назвал восстановление баланса в отношениях РФ и Европы, сообщает The Economist.

В том же интервью изданию Макрон заявил, что «НАТО впал в кому». По его словам, в Североатлантическом альянсе совершенно нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками.