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«Дорога памяти»: Ариадна Рокоссовская рассказала, как ее прадед предсказал исход ВОВ

Ирина Лосик
Мария Барабанова
22:53 08.11.2019
Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В специальном проекте «Дорога памяти» телеканала «Звезда» о фронтовиках вспоминают их потомки. Ариадна Рокоссовская, правнучка легендарного советского маршала Константина Рокоссовского, рассказал интересную фронтовую историю, связанную с ее прадедушкой.

«В начале осени 1941 года во время самых тяжелых боев под Москвой в штаб к моему прадеду Константину Константиновичу Рокоссовскому приехал очень известный военный корреспондент, работавший в «Красной звезде», Павел Иванович Трояновский. И прадед увидел у него в руках карту Москвы: “А почему у вас карта Москвы и Московской области?”. Павел Иванович говорит: “Мы же воюем под Москвой”. На что прадед ему ответил: “Вы знаете, мы ведь скоро будем в Берлине, надо бы иметь карту Европы”. И обернулся к своему начальнику штаба, который прошел с ним всю войну, Михаилу Сергеевичу Малинину и говорит: “Михаил Сергеевич, принесите, пожалуйста, карту Европы”. Михаил Сергеевич добыл карту Европы, принес, и прадед своей рукой написал для Павла Ивановича Трояновского: “Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Обязательно будем в Берлине. Константин Константинович Рокоссовский. Осень 1941 года. Западный фронт”. В конце апреля 1945 года Павел Иванович Трояновский, он всю войну носил с собой эту карту, оказался в Берлине. И встретив Павла Ивановича Михаил Сергеевич сказал ему: “Павел Иванович, а карта у вас с собой?”. Он вынул эту карту из своего походного рюкзака и Михаил Сергеевич написал: “Мы в Берлине. Подтверждаю”», - поделилась воспоминаниями Ариадна Рокоссовская.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

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