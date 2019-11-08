Брат Верника рассказал о состоянии артиста после инцидента в МХТ

Игоря Верника не госпитализировали, а увезли на обследование, сообщил «Звезде» его родной брат, телеведущий Вадим Верник. Он подтвердил, что артиста случилось обострение остеохондроза.

«Игоря Верника не госпитализировали. У него обострение остеохондроза. Забрали в больницу, провели необходимое обследование, сделали укол, и уже отпустили домой», - рассказал Вадим Верник.

Ранее СМИ сообщили, что Игоря Верника госпитализировали в Боткинскую больницу. Его увезли с репетиции спектакля в МХТ имени Чехова. Сообщалось, что Верник жаловался на сильную боль в спине и онемение ноги. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи приняли решение отвезти знаменитого пациента в больницу.