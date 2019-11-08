Иран сбил иностранный беспилотник в Персидском заливе

Иранские силы ПВО сбили неизвестный беспилотник в Персидском заливе. Об этом сообщает местное агентство Fars News.

По данным журналистов, аппарат был иностранного производства. Инцидент произошел в районе порта Мах-Шахр на юго-западе Ирана.

Стоит отметить, что эту информацию уже подтвердил губернатор провинции. Он также сообщил, что обломки БПЛА обнаружили и сейчас изучают.

В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство республики. В Вашингтоне тогда утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.