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«Вишневая» зима: врачи рассказали, каких новых болезней стоит опасаться

Тамара Астапенкова
22:12 08.11.2019
В последние время фиксируется большое количество мутаций вирусов и бактерий.
«Вишневая» зима: врачи рассказали, каких новых болезней стоит опасаться
© Фото: flickr

Синоптики обещают, что ожидают аномально теплую зиму, а значит будет повышенная влажность, что в сочетание с минусовыми температурами может представлять опасность для человеческого организма. На фоне такой погоды сильно снижается иммунитет, утверждает врач-терапевт Виктор Лишин.

В последние время фиксируется большое количество мутаций вирусов и бактерий. И эта тенденция гораздо страшнее, поскольку появляются новые заболевания. Например, фиксируется много случаев вирусной пневмонии. Уже сейчас диагностировано больше случаев, чем в прошлом году.

«Это заболевание сложно диагностируется и может приводить к серьезным осложнениям. Оно даже протекает по-другому: если раньше для того, чтобы пневмония развилась, нужно было болеть неделю или больше, то теперь она начинается в первые несколько дней. До этого года в своей практике я такого не встречал», - рассказал врач «Вечерней Москве».

По словам Виктора Лишина, россияне спокойно переносят мороз в 10-15 градусов, поскольку наш организм привык к этому. Но особое внимание к своему здоровье нужно обратить людям неподготовленным, которые очень быстро заболевают при наступлении холодов.  

«Как натренировать свой организм? Очень просто. Все те же четыре простые истины: здоровый сон, минимизация стресса, правильное питание и спорт», - объяснил врач.

Ранее синоптики сообщили, что в декабре, январе и феврале температура в среднем будет выше на четыре градуса. Ожидается, что предстоящая зима окажется самой теплой за всю историю наблюдений. Метеорологи назвали зиму «вишневой», поскольку именно этим цветом на карте отмечаются аномалии температуры.

Прогнозируется, что в столичном регионе до середины ноября не будет минусовых температур.

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