Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы предотвращения гонки вооружений в космосе

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с замгенсека ООН Исуми Накамицу вопросы разоружения, в том числе ядерного. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча дипломатов состоялась 8 ноября на полях Московской конференции по нераспространению.

«Обсужден широкий круг вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ. Особое внимание уделено проблематике ядерного разоружения и стратегической стабильности, включая предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Рябков и Накамицу обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в частности они говорили о ситуации с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затронули дипломаты и вопрос так называемого сирийского «химического» досье.