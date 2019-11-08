Киров затопило из-за запруды бобров: видео

В Кирове после проливных дождей сильно затопило улицу Луганскую. В случившемся в городской администрации обвинили бобров, устроивших запруду в водопропускной трубе.

Дорога возле Биохимзавода оказалась затопленной после ливней, прошедших в четверг. На место сразу выехали бригады «Гордормостстроя», которые прочистили водопропускную трубу. Однако на следующий день ситуация повторилась.

«Здесь рядом два озера, где обитают бобры. Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду - забили водопропускную трубу под дорогой ветками. И вода, и без того "высокая" после вчерашнего дождя, хлынула на поверхность дороги», - говорится в сообщении управления дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова.

В четверг сотрудники «Гордормостстроя» устранили «пробку» в трубе, но за ночь животные плотно закупорили ее вновь. Из-за этого был затоплен участок дороги над водопропускной трубой, уверяют в горадминистрации.

«К вечеру пятницы "вход" и "выход" в трубе прочистили с помощью спецтехники. В результате вода медленно пошла на убыль», - подчеркивают чиновники.

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Администрация города обращает внимание, что сейчас необходимо проверить и само «тело» трубы и, если выяснится, что оно забито, то его придется расчищать вручную.

«А это возможно сделать, только когда вода спадет и в трубу будет открыт доступ для людей», - объяснили в городском управлении дорожной инфраструктуры.

Стоит отметить, что от обильных осадков пострадала не только Луганская улица Кирова. Как сообщают жители города в социальных сетях, из-за проливных дождей затопленными оказались несколько районов населенного пункта.

В частности, пользователи Интернета опубликовали видео, снятое на улице Карла Маркса. На кадрах видны огромные лужи, которые местным жителям приходится преодолевать буквально вброд.