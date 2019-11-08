СМИ: Верника госпитализировали со сцены МХТ имени Чехова

Вечером в пятницу стало известно госпитализации 56-летнего актера Игоря Верника. По информации СМИ, артиста увезли с репетиции спектакля во МХТ имени Чехова.

Предположительно, у Верника сильнейшие боли в спине, вызванные остеохондрозом. Артист, по данным Life, в данный момент находится в Боткинской больнице.

До госпитализации Верник жаловался не только на сильнейшую боль в спине, но и на онемение ноги. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи почти час оказывали помощь известному актеру, но затем все-таки приняли решение отвезти его в больницу.

Агент артиста Наталья Соболь в беседе со «Звездой» не стала комментировать распространенную СМИ информацию. Она отметила, что с Верником все хорошо, отказавшись от дальнейших объяснений.