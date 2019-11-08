«Молот» кармы: бракованный миномет помешал бойцам ВСУ устроить провокацию в ДНР

Два украинских военнослужащих погибли при попытке открыть минометный огонь вблизи села Петровское. Еще три человека в результате инцидента пострадали. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

По его словам, бойцы ВСУ намеревались открыть огонь, который должен был стать провокацией для срыва разведения сил в Петровском. Айгистов уточнил, что украинские военнослужащие собирались атаковать населенный пункт, чтобы вызвать ответный огонь со стороны ДНР и затем обвинить военных республики в «срыве» мирного процесса.

«Для фиксации ответного огня на подконтрольную ВСУ территорию были приглашены съемочные группы украинских и зарубежных СМИ, а также информационных агентств», - добавил он в своем выступлении, опубликованном на YouTube.

Однако запланированная провокация провалилась в связи с очередным подрывом бракованного 120-мм миномета «Молот». Айгистов добавил, что, вопреки указаниям руководства, оружие так и не было сдано на склад.

В прошлом году на Украине назвали причину постоянных взрывов миномета «Молот». Военная прокуратура Центрального региона опубликовала заключение следствия, согласно которому причиной инцидентов назвали двойное заряжание.