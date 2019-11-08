Минюст подготовил проект об отмене 1300 нормативных актов РСФСР

В Министерстве юстиции РФ подготовлен проект постановления правительства о признании утратившими силу актов РСФСР. После подписания постановления премьером Медведевым будут отменены около 1300 нормативных документов советского времени. Сообщается, что некоторые из них сохраняли формальную юридическую силу больше 100 лет.

Например, только сейчас будет отменена инструкция Совета народных комиссаров РСФСР «О правах и обязанностях Советов», которая вышла в свет 24 декабря 1917 года.

Также утратит юридическую силу декрет Совета народных комиссаров «О восьмичасовом рабочем дне», подписанном 29 октября 1917 года. Кроме того, будет отменен декрет Совета народных комиссаров «О Революционном Трибунале Печати», подписанный 28 января 1918 года. В общей сложности в списке 1295 документов.

Ранее Дмитрий Медведев дал поручение до 2020 года отменить действие советских нормативно-правовых актов. Премьер подчеркнул, что совокупность документов советского периода создают сложности для работы в новое время.