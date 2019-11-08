Суд обратил в пользу государства имущество полковника ФСБ Черкалина на 6 миллиардов рублей

Головинский суд Москвы в пятницу, 8 ноября, обратил недвижимость, предметы роскоши и наличные деньги обвиняемого в получении взятки полковника ФСБ Кирилла Черкалина в доход государства. Общая стоимость изъятого составляет 6,3 миллиардов рублей.

«Частично удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры, обратить в доход государства имущество ответчиков», - огласила судья Оксана Мрыхина свое решение.

Среди изъятого - четыре квартиры, автомобиль Porsche Maccan 2014 года выпуска, наручные часы марок Rolex, was heron Constantin, Gary Winston, и Frank Miller, а также и наличные деньги, которые были обнаружены во время обысков.

Защита полковника собирается опротестовать судебное решение.

Ранее во время судебного заседания Кирилл Черкалин частично признал исковые требования и заявил о своей готовности вернуть государству более 6 миллиардов рублей.

Напомним, Черкалин был задержан в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов. Кроме того, были задержаны и его бывшие коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.