Суд в Харькове отказался вернуть название проспекту Жукова

В украинском Харькове не будет проспекта имени Жукова. Такое решение принял второй апелляционный административный суд в пятницу, 8 ноября. Судьи отказались удовлетворить апелляцию местного горсовета на возвращение имени маршала Жукова проспекту генерала Григоренко.

«С этого момента Жукова снова нет на карте Харькова! Спасибо совету судей за правильное решение», - сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк в Facebook.

Напомним, летом 2019 года проспекту маршала Жукова харьковские депутаты вернули имя советского военачальника. Ранее проспект был переименован в честь украинского генерала Григоренко. За возвращение исторического названия проголосовали 59 членов городского совета, 13 высказались против. Мэр Харькова Геннадий Кернес призывал жителей голосовать за возращение проспекту имени легендарного маршала в размещенной электронной петиции.

Националисты отреагировали на это решение, устроив перфоманс у здания горсовета. Они повесели чучела депутатов, отдавших свои голоса за возращение проспекту имени Жукова, и возложили кладбищенские венки.

Несмотря на это, у харьковского Дворца спорта был вновь поставлен памятник Жукову, который был ранее снесен радикалами. Националисты повалили бюст на землю, а вместо него установили украинский флаг.