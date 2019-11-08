Опубликованы первые фотографии интерьера поездов в Крым

Корпорация «Гранд Сервис Экспресс» показала, как выглядят изнутри вагоны поездов дальнего следования «Таврия», которые будут курсировать между материковой частью РФ и Крымом.

На снимках видно, что состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и USB-портами для зарядки. Купейные вагоны оснащены всем необходимым для провоза домашних животных.

© АО ТК Гранд Сервис Экспресс

В пятницу, 8 ноября, в России стартовала продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Первый состав с туристами отправится на полуостров из Санкт-Петербурга 23 декабря. Днем позже в такое путешествие по железной дороге смогут поехать жители Москвы. Пунктами назначения станут Севастополь и Симферополь соответственно.

© АО ТК Гранд Сервис Экспресс

Составы пустят после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Полноценное движение грузовых поездов по переправе будет запущено в июне 2020 года.