Трамп заявил о желании поехать на парад 9 мая в Москву

Дональд Трамп признался, что очень серьезно обдумывает приглашение посетить Москву на юбилейные торжества победы в Великой отечественной войне 9 мая 2020 года.

«Они празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он (Путин) пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение… Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные», - приводит слова Трампа ТАСС.

Летом этого года стало известно, что российский лидер во время встречи с американским президентом в Осаке пригласил его в Москву на 75-летний юбилей Победы. Сообщалось, что Дональд Трамп отреагировал на приглашение очень позитивно.