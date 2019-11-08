В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел масштабный сбой

Пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» предупредили о сбое в работе и возможных трудностях при проведении операций со вкладами. Сообщается, что это второй масштабный сбой за месяц.

«У некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций со вкладами в Сбербанк онлайн, устройствах самообслуживания», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В соцсетях клиенты жалуются на сбой в работе и онлайн-банка, и мобильного приложения. В Сбербанке сообщают, что работают над устранением проблемы.

Ранее полицейские сообщили о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Предполагается, что задержанный работал в коллекторском агентстве.