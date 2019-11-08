Иск на миллиарды: Потанин победил в судебном споре с бывшей женой

Высокий суд Лондона отклонил иск бывшей супруги российского миллиардера Владимира Потанина о разделе совместно нажитого имущества. Наталья Потанина добивалась взыскания со своего экс-возлюбленного более семи миллиардов долларов, сообщает Daily Mail.

По предварительным оценкам, общее состояние господина Потанина составляет 22,4 миллиарда долларов. В случае удовлетворения иска бизнесмен мог потерять треть этой суммы.

Владимир и Наталья Потанины прожили в законном браке 30 лет и развелись в 2014 году. От супруга женщине достались три земельных участка и два дома. Кроме того, Потанин выплатил ей компенсацию в сумме 380 миллионов рублей.

Бывшая вторая половинка миллиардера широкий жест не оценила и потребовала большего. Российские суды отклонили все ее иски, и Наталья обратилась к британской Фемиде, которая тоже оказалась несговорчивой.