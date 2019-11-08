Приехали поболеть: венгерская полиция освободит задержанных россиян

Задержанных в Будапеште российских фанатов ЦСКА, возможно, скоро освободят. Об этом сообщило посольство РФ в Венгрии в своем Twitter.

«Исходя из информации венгерских компетентных органов есть основания полагать о возможном скором освобождении двух граждан России, задержанных в Будапеште 7 ноября в рамках локализации беспорядков в контексте матчевой встречи команд ЦСКА и "Ференцварош"», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Будапеште произошли столкновения фанатов перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и московским ЦСКА.

Сообщалось, что стычки происходили не только на улицах, но и в метро. Венгерская полиция пыталась успокоить болельщиков, но потом начала их задерживать, в том числе и российских граждан. После матча, который закончился вничью - 0:0, стражам порядка удалось предотвратить стычки фанатов на стадионе.