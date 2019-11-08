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Доброе утро: три года звонивший пожарным мальчик стал их другом

Диана Сирази
18:16 08.11.2019
После встречи с пожарными мальчик дал слово не беспокоить их понапрасну и стал лучше учиться, пообещав стать диспетчером службы спасения в будущем.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Ростовские пожарные навестили 12-летнего мальчика, живущего в интернате для детей с особенностями развития. Три года подряд незрячий ребенок звонил пожарным и желал им хорошего дня. Таким образом, оставшись без родителей, он пытался скрасить одиночество.

Спасатели не просто приехали навестить своего нового знакомого, но и рассказали о своей профессии и даже позволили посидеть в спецмашине.

«Ну я решил сделать это, потому что мне было скучно. Когда я первый раз позвонил, то пожелал доброго утра, мне ответили и спросили, проснулся ли я. Я ответил: да», - признается Максим Александров.

В диспетчерской, куда попадали все звонки Максима, его голос хорошо знают и не спутают с другим. 

«Получилось его разговорить однажды, у меня просто у самой сын такой же, как и он, - сверстник его. Мальчик очень много рассказал о себе, поделился своими проблемами», - рассказывает радиотелефонист службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Екатерина Максименко.

В Ростове-на-Дону Максим каждые каникулы гостит у бабушки, а потом возвращается в интернат для особенных детей в Сергиевом Посаде.

«Да знала, знала я, и ругала я, и штрафы платила, и нас предупреждали. Когда мама его умерла в начале 2017 года, я растерялась, я не знала, как поступить», - сквозь слезы оправдывается бабушка Екатерина Зименко.

Мама умерла, папа ушел после рождения, осталась одна бабушка. О своей судьбе Максим и рассказал диспетчеру, а Екатерина решила сделать мальчику сюрприз - отправила к нему бригаду спасателей в полном снаряжении.

«Мы поехали на вызов, как обычно, все было. Начальник объяснил, что мы едем не на пожар, а спасать мальчика - спасать в моральном плане», - раскрыл план спецоперации старший пожарный 10-й пожарно-спасательной части Ростова-на-Дону Антон Осадчик.

Максиму подарили конфеты, рассказали про свою работу, а потом отвели мальчика к пожарной машине и дали возможность прикоснуться к каждому прибору.

«Меня посадили в машину и предложили включить сирену. Я послушал ее звук и рассмеялся», - объясняет впечатлительный мальчик.

После к ребенку пришли в гости спасатели из Сергиева Посада, которые постарались объяснить ему, почему нельзя просто так звонить в экстренные службы.

После встречи со спасателями Максим стал лучше учиться, а главное, у ребенка появилась цель: в 12 лет мальчик уже точно определился с будущей профессией и хочет стать диспетчером пожарной службы. Ему очень понравилось отвечать на телефонные звонки.

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